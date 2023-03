SC Mannswörth - FC Stadlau

APA-Video

Beide Mannschaften standen gut in der Defensive und neutralisierten sich gegenseitig. Starker Wind an diesem Fußballabend trug das seine dazu bei, dass Torchancen eher Mangelware waren. Möglichkeiten zu einem Torabschluss waren eine Seltenheit. Somit ging es torlos in die Halbzeitpause.

Kurz nach dem Seitenwechsel dann der erste Aufreger der Partie. Freistoß für den SC Mannswörth. Özedmir brachte den Ball hoch in den Strafraum und plötzlich landete das Spielgerät im Tor. Doch der Schiedsrichter gab den Treffer nicht. Er will ein Foul am Stadlauer Goalie gesehen haben.

In weiterer Folge der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer wieder zwei taktisch disziplinierte Mannschaften, die kaum Torchancen zuließen. Die einzig nennenswerte Aktion hatte SCM Stürmer Julian Hirschbek. Sein Schuss fiel aber zu zentral aus.

Damit blieb es beim torlosen Unentschieden zwischen dem SC Mannwörth und dem FC Stadlau. Ein Punkt mit dem man in Mannswörth durchaus zufrieden sein kann.

Kommende Runde muss die Schönberger-Elf auswärts beim Tabellenschlusslicht Post SV ran.

