Bruck: Sozialarbeiter helfen Jugend, ihren Platz in der Welt zu finden

NÖN: Jugendliche sind nicht nur einfach junge Erwachsene. Was ist in dieser Zeit so besonders?

Martin Dworak: In der Pubertät verändert sich alles. Körper, Psyche, gesellschaftliche Rolle… kaum ein Stein bleibt da auf dem anderen. Selbst die Synapsen des Gehirns verbinden sich auf neue Weise. Schritt für Schritt entsteht in dieser Zeit die Identität von jungen Menschen und geht fließend ins Erwachsensein über. Dabei spielt Aneignung von Räumen eine große Rolle.

Was ist mit Aneignung gemeint?

Dworak: Mit Aneignung ist gemeint, einen Platz zu „meinem Platz” zu machen. Also eine Beziehung zu bestimmten Orten aufzubauen und sie auf eine Art und Weise zu nutzen, die diese Beziehung sichtbar werden lässt. Das reicht vom Sitzen auf der Banklehne, über das Abspielen eigener Musik, hin zum Beschriften („taggen”) von Gegenständen. Durch diese Veränderungen machen sich junge Menschen Plätze zu eigen und erfahren dabei ein Stück Selbstwirksamkeit. Sie machen die Erfahrung, dass es nicht egal ist, ob sie da sind oder nicht. Aneignung ist verbunden mit der sichtbaren und hörbaren Botschaft „Wir sind hier!”… und ein wenig leiser folgt “...und wir suchen nach unserem Platz in der Welt”.

Wie geht ihr bei der Mobilen Jugendarbeit damit um? Wie unterstützt ihr die Jugendlichen?

Dworak: Als Mobile Jugendarbeit nehmen wir diese doppelte Botschaft wahr und unterstützen Jugendliche im Prozess der Identitätsentwicklung. Einerseits, indem wir sie bei der Aneignung des öffentlichen Raums unterstützen. Etwa wenn beim Spray Day die Graffity Wände neu gestaltet werden oder wenn im Rahmen von Parkourtrainings die Stadt zum Abenteuerspielplatz wird. Andererseits, indem wir junge Menschen direkt an den Orten aufsuchen, an denen sie ihre Freizeit verbringen. Dort sind wir „Gäste im öffentlichen Raum” und bauen schrittweise Vertrauen und Beziehung auf. Beziehung ist die Grundlage, um Jugendliche sowohl bei der Verwirklichung ihrer Wünsche, als auch bei der Bewältigung von Problemen zu unterstützen.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.