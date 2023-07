„Jugendarbeit zielt auch darauf ab, die Region zu entwickeln“

NÖN: Das Team von Römerland Carnuntum Jugend betreibt regionale Jugendarbeit. Aber was heißt in dem Kontext überhaupt „regional“?

Julia Preis: Klären wir mal, was das Jugendteam unter dem regionalen Aspekt versteht: Das Anliegen ist nicht nur, einzelne Gemeinden als abgeschottete Stadtstaaten zu sehen, sondern sie in Verbindung mit den anderen der Region zu bringen. Das Jugendteam ist eingebettet in den großen Regionalentwicklungsverein „Römerland Carnuntum“ und insofern teilt es auch dessen Ziele, die Region als Ganzes zu entwickeln und zu fördern.

Was bringt die regionale Vernetzung den Jugendlichen?

Preis: Im ländlichen Raum ist es, anders als in der großen Stadt, so, dass Menschen und besonders Jugendliche für unterschiedliche Bedürfnisse und Unternehmungen in unterschiedliche Gemeinden fahren. Sagen wir ein 16-jähriges Mädchen kommt ursprünglich aus Hainburg, wohnt seit ein paar Jahren in Prellenkirchen, geht in Bruck in die Schule. Allein hierdurch ist über das Mädchen ein Netzwerk dieser Orte miteinander entstanden. Nun hat sie aus ihrer Zeit in Hainburg vielleicht noch Freund:innen, mit denen sie sich gern dort trifft und kommt dort durchs Streetworken der Jugendsozialarbeiter:innen mit dem Jugendteam in Kontakt und findet sie nach einiger Zeit auch recht lässig. Gleichzeitig gibt es in ihrer Schule in Bruck sogenannte Schulische Erstberatung von anderen Jugendsozialarbeiter:innen, zu denen sie aber so gar keinen Draht hat. Wenn nun mal die Kollegin aus Bruck einen Dienst in Hainburg übernimmt, dann kann es sein, dass das Mädchen durch das andere Setting, wo es womöglich viel entspannter zugeht als in der Schule, Anschluss zur Schulberaterin findet und dann auch in der Schule sich an sie wendet. Das wäre ein dargelegter Erfolg, der nur durch diese regionale Vernetzung des Jugendteams so möglich war.

Und wie trägt das zur Regionalentwicklung bei?

Preis: Weitere Vorteile dieser Regionalität sind, dass das Team dieselben Jugendlichen in mehreren Gemeinden antreffen kann, in denen sie sich bewegen, und insofern deutlich präsenter in ihrer Lebenswelt ist. Das schafft mehr Bezug für die Jugendlichen und erleichtert nochmal den Zugang. Insofern profitiert bspw. die Brucker Gemeinde auch davon, wenn Kids, die in Bruck abhängen, auch in Schwechat Beziehung zum Jugendteam finden.Genauso ist es natürlich auch für Jugendliche aus allen anderen Gemeinden. Wenn sie irgendwo eine möglichst gute Anbindung an die Jugendarbeit finden und dort vielleicht bei manchen Lebensthemen mit unterstützt werden, und sei es nur durch hin und wieder ein offenes Ohr oder guten Rat, dann steigert sich ihre Lebensqualität, was dann wieder zu besserer Einbindung ins allgemeine Umfeld führt und in weiterer Folge unter Umständen zu einer höheren Tendenz, in der Region verwurzelt bleiben zu wollen.

Wie wirkt sich dieses regionale Zusammenspiel auf Ihre Arbeit aus?

Preis: Eine weitere große Stärke ist, dass Doppelbetreuungen in unterschiedlichen Gemeinden sehr schnell aufscheinen und Austausch stattfinden kann. Wo sonst in der Betreuungslandschaft zwei oder gar mehr Institutionen Ressourcen in die Betreuung eines Menschen investieren und beide eigentlich zweimal dasselbe erarbeiten, haben wir die Möglichkeit, diese Energien sehr viel einfacher zu bündeln. Das ist auch dadurch möglich, dass das Team zwar mehrere Gemeinden betreut, sich durch den Blick, dass es sich aber nur um eine Region handelt dennoch auch als ein Team zusammen setzt und eng vernetzt ist.

Das Jugendteam versucht ja auch durch Veranstaltungen für die ganze Region die Zusammengehörigkeit zu stärken?

Preis: Ja, es gibt es immer wieder regionale Aktivitäten, wie etwa das überaus erfolgreiche "Covid Chaos Cluster", ein Kunstprojekt für welches Jugendliche aus der ganzen Region Leinwände gestaltet haben und woraus eine Wanderausstellung wurde. Oder die regionale Berufsinformationsmesse, bei welcher jedes Jahr tausende Schüler:innen von Hainburg bis Lanzendorf dabei sind und Angebote von regionalen Schulen und Firmen präsentiert bekommen. Auch die regionalen Ausflüge oder das "Richtig Leiwand Oida"-Fest erfüllen regionale Vernetzung, sowohl auf kultureller Ebene, als auch zwischenmenschlich für die Jugendlichen, die durch solche Aktionen immer wieder jemand Neues aus einem anderen Ort kennen lernen. Die Auswirkungen dieser regionalen Jugendarbeit sind so weitgreifend, dass das Jugendteam schon selbst mal einen gesamten Tag investiert hat, um sie ein bisschen klarer zu bekommen.