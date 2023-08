„Jugendliche testen gerne ihre Grenzen aus“

NÖN: Was gehört alles zur Suchtprävention?

Eskelina Gfrerer: Suchtprävention umfasst die Auseinandersetzung mit dem Begriff Sucht, Suchtursachen sowie den Auswirkungen des Konsumierens von Substanzen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Suchtprävention ist Safer Use. Safer Use sind Strategien und Vorkehrungen, die zum sicheren Konsumieren beitragen sollen. So soll gewährleistet werden, dass die Jugendlichen bereits vorab über negative Auswirkungen Bescheid wissen und diesbezüglich aufgeklärt werden. Mit dem angeeigneten Wissen kann das eigene Konsumverhalten reflektiert und überdacht werden, möglichen negativen Folgen kann bestenfalls präventiv entgegengesetzt werden.

Das bedeutet, man lässt zu, dass die Jugendlichen Alkohol und Drogen konsumieren?

Gfrerer: Jugendliche haben eine große Neugierde, probieren gerne Neues und testen gerne ihre eigenen Grenzen aus. Darunter fällt auch das Konsumieren von Alkohol und Drogen. Die Prävention ist wichtig, um mit den Jugendlichen gemeinsam ein Wissen über die Auswirkungen von den Substanzen zu entwickeln und mit ihnen Strategien für einen sicheren Konsum zu erarbeiten.

Wie geht man in der Jugendarbeit an die Suchtprävention heran?

Gfrerer: In der Mobilen Jugendarbeit geschieht Suchtprävention durch Gespräche, gezielt gesetzte Aktionen und Workshops. Bei den Gesprächen wird ein wertfreier Raum geschaffen, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, über Erlebtes und/oder Gehörtes/Gesehenes zu sprechen, sich auszutauschen und gemeinsam zu reflektieren.

Und was geschieht bei den Aktionen?

Gferer: Gesetzte Aktionen werden von den Jugendarbeiter*innen geleitet und moderiert. Aktionen wie zum Beispiel der „Bum zua Parkour“ bieten den Jugendlichen eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema Konsum und welche Vorkehrungen es braucht, um sicher zu feiern. Einiger dieser Stationen werden mit einer Rauschbrillebewältigt. Eine Rauschbrille ist eine Brille, die den Rausch ansatzweise simuliert und erfahrbar macht, beispielsweise durch verzerrte Wahrnehmung. Den ersten Durchgang bewältigen die Jugendlichen alleine, beim zweiten Durchgang dürfen sie Unterstützung von außen annehmen. Am Ende wird mit ihnen reflektiert, wann sie sich sicher gefühlt haben und wer oder was ihnen dieses Gefühl der Sicherheit vermittelt hat. Reflexionen sind wichtig, da sie Raum geben, den eigenen Konsum zu reflektieren und sichtbar zu machen. Sie bieten Platz um Safer Use Vorkehrungen zu besprechen und auf die Lebenswelt der Jugendlichen abzustimmen.