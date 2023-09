Wie Rap-Musik Brucker Jugendlichen hilft, über Gewalt nachzudenken

„Die Verherrlichung von Rassismus, Sexismus, Menschenfeindlichkeit und Gewalt sehen wir als Gefahr für gutes Zusammenleben an. Und als Gefahr für Jugendliche“, sagt Benjamin Gstöttner. Der ausgebildete Sozialarbeiter spricht damit nicht nur das Problem an sich aus, sondern auch die ganz praktischen Folgen, wenn die Jugendlichen solche Texte von sich öffentlich machen. Schließlich können sie sich dadurch strafbar machen oder Probleme in der Schule bekommen. „Gleichzeitig ist es irrsinnig wichtig, über diese Themen zu reden – oder zu rappen“, sagt Gstöttner. Er leitet nämlich im Jugendhaus Schwechat ein Tonstudio, das Römerland Carnuntum eigens zu diesem Zweck eingerichtet hat. Jugendliche dürfen im Tonstudio alle Texte aufnehmen, die sie geschrieben haben.

Aus dem Studio heraus darf der „Track“, also das Musikstück erst, wenn es weder für die jungen Künstler noch für andere gefährlich ist. „Beispielsweise wenn über Gewalt im Alltag erzählt wird, aber sie nicht verherrlicht wird“, erklärt Gstöttner, dass das Musikgenre Rap genau dafür gut geeignet sei. „Es ist beliebt unter Jugendlichen und eine weitverbreitete Jugendkultur. Rap beschäftigt sich mit Alltagserfahrungen, ebenso wie mit Träumen. Oft geht es dabei um explizite Themen wie Gewalt, Drogenkonsum oder Sex. Themen die Jugendliche beschäftigen, über die sie mit Erwachsenen oft nicht offen reden wollen (oder können)“, so Gstöttner. Gleichzeitig würden diese Themen im Rap oft sehr verzerrt und menschenverachtend dargestellt.

Wie geht man mit diesem Spannungsfeld um? „Mit dem Tonstudio wollen wir Jugendliche dort abholen, wo sie gerade hinhören: Bei der musikalischen Suche nach einem Weg zum Erwachsen werden“, erklärt Gstöttner. Um das zu ermöglichen habe man gemeinsam mit der Wiener Einrichtung „Back Bone“ ein eigenes Tonstudiokonzept entwickelt. „Es basiert auf dem risflecting® Konzept für rausch- und risikopädagogische Begleitung“, so Gstöttner. Ziel dabei sei, den Jugendlichen zu vermitteln, wie ein kreativer Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen gelingen kann. Das Tonstudio kann kostenlos nach Terminvereinbarung während der Öffnungszeiten genutzt werden.

Wenn ihre Musikstücke erst zur Veröffentlichung oder Weitergabe freigegeben werden, wenn sie „gefahrlos“ sind, sporne das die Jugendlichen an, die Songs miteinander zu überarbeiten. „Im damit verbundenen Reflexionsprozess werden Jugendliche animiert, sich mit den heiklen Themen zu beschäftigen“, weiß Gstöttner, der betont: „Das gemeinsame Arbeiten an Texten ist ein großartiges Werkzeug zur Beziehungsarbeit.“ Die Jugendbetreuuer bekämen dadurch einen tieferen Einblick in die Lebenswelt der Jugendlichen. „Wir bekommen zu hören, was sie bewegt, was sie sich wünschen, was sie beängstigt.