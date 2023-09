Bezirk Bruck: Junge Akrobatinnen schafften es in die erste Show

Oft sind es Gesangsnummern, mit denen Menschen bei „Die NÖN sucht das größte Talent“ um die Teilnahme am großen Wettbewerb, der mittlerweile seit 14 Jahren stattfindet, rittern. Das war auch dieses Mal wieder so. Doch drei junge Damen stachen mit einem gänzlich anderen Talent heraus. Für sie wurde das Casting dieses Mal kurzerhand extra von der Raiffeisenbank in Bruck in die Tennishalle nach Petronell-Carnuntum verlegt.

Denn, für ihre Darbietungen brauchte es entsprechende Vorkehrungen und vor allem räumliche Gegebenheiten. Die Petronellerin Annika Köck (14) und die Hainburgerin Anna Pagacs (11) zeigten nämlich eine atemberaubende Show in Tüchern, die von der Decke der Halle hingen. Genannt werden die Vertikaltücher Aerial Silk und Hammock. Mit ihnen begaben sich die Akrobatinnen in luftige Höhen und zeigten zur selbst gewählten Musik eine kunstvolle Figur mit Zirkusflair nach der anderen. Die dritte im Bunde, Jana Cencic, ebenfalls 14 und aus Petronell, konnte beim Casting zwar nicht dabei sein. Sie hat sich aber bereits zweimal ins Rennen um den Sieg in der Talente-Show begeben und bereits da mit ihrem Können begeistert.

Alle drei werden von Jennifer Menyhart trainiert, die sich nun mit den drei Teilnehmerinnen, die sie ihre „Zirkuszauberfeen“ nennt, eine Choreographie für die erste große Show überlegen darf. Denn, für das Trio hieß es am Ende des Castings: „Gratulation! Ihr habt es geschafft.“ „Die NÖN sucht das größte Talent“-Organisator Andy Marek betonte: „Mir gefällt das sehr gut“. Er überreichte den jungen Damen ihre Urkunden und gab ihnen noch einige Infos für die Vorbereitung auf die Show mit auf den Weg. Auf jenes Talent, dass es letztendlich bis ins Finale schafft und dort die Jury und das Publikum überzeugt, warten 5.000 Euro als Siegerpreis.

Die 14-jährige Annika Köck beeindruckte im Aerial Silk in luftiger Höhe. Foto: Müller