Theaterforum Hof feiert 40-jähriges Bühnenjubiläum

Wer in 40 Jahren drei Festivals und 27 Theaterproduktionen mit insgesamt 120 Aufführungen auf die Beine gestellt hat, darf zum Jubiläum ruhig etwas kleckern. Für das Lustspiel „Marina - amore al dente“ baute das Theaterforum in der Kulturwerkstätte auf einer 120 Quadratmeter großen Bühne eine ganze Häuserfront mit Terrasse und Gastgarten einer Trattoria inklusive einer 25 Quadratmeter großen Fotowand mit dem schönsten Sonnenuntergang Italiens. Und auch einige Tische im Saal wurden in das Szenario integriert.

Vor dieser aufwendigen Kulisse präsentierte das Hofer Ensemble eine Collage aus Szenarien verschiedener Theaterstücke, „inspiriert von Schlagerfilmen der 50er und 60er Jahre und ergänzt mit selbst erwählten Situationen“, beschreibt Theaterforum-Obmann Harald Winter seine Jubiläumsidee.

Die Story in Kürze: Trattoria-Besitzer Antonio Paretta (Harald Winter) will seine beiden Töchter Marina (Victoria Sohm) und Tina (Tamara Reichardt) unter die Haube bringen. Um Tina reißen sich die Verehrer, nur die widerspenstige Marina will keiner. Nun soll Kellner Pietro Coloni (Martin Sohm) gegen Bezahlung und einer Anstellung in der Trattoria Marina den Hof machen. Am Ende gibt es ein Happy End: Tina entscheidet sich für den Kellner Francesco (Christoph Sahlender) und Marina zieht mit Pietro nach Neapel.

Das eher seichte Lustspiel lässt bewusst keine gängigen Klischees aus: Trattoria-Besitzer Paretta spielt zwar den Chef, hängt aber am Gängelband seiner Frau Sofia (Brigitte Winter). Mit Marco Rizzo (Bernhard Ackerl) mischt auch ein Mafioso-Gemüsehändler mit. Und Familie Mühlmann - Otto und Sabine (Bernd Sahlender und Martina Amschl-Germershausen) mit den Kindern Lotte (Hannah Ackerl) und Max (Louis Daneu) sorgt als typisch deutsche Urlauber für witzige Einlagen. Dazwischen gibts nostalgische Italo-Hits wie „Napoli“ (Connie Francis), „Azzurro“ (Adriano Celentano) und unvermeidlich „Marina“ (Rocco Granata). Und als Draufgabe singt das gesamte Ensemble ein schmissiges Loblied auf die italienische Küche.

