Volksschule Sommerein braucht zusätzliche Containerklasse

Aufgrund der Anmeldungen für das nächste Schuljahr 2023/2024 weiß man in Sommerein bereits, dass in der kommenden ersten Klasse 29 Kinder Platz finden sollten. Somit wird es im kommenden Schuljahr zu einer Klassenteilung und zwei ersten Klassen in der Volksschule kommen. Da dies aus Platzgründen nicht möglich ist und auch „pädagogisch keinen Sinn macht“, wie Bürgermeister Karl Zwierschitz (SPÖ) erklärt, hat man sich dazu entschlossen, eine neue Containerlandschaft anzuschaffen und diese unmittelbar an die bereits bestehende gegenüber des Volksschulgebäudes zu errichten.

Die insgesamt sieben Container von der Firma „Containex“ umfassen dabei den Klassenraum, Sanitärraume, Garderoben und ein LehrerInnenzimmer. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 119.000 Euro. Hinzu kommen jedoch noch finanzielle Aufwendungen für diverse Strom-, Wasser- und Internetanschlüsse, sowie die Betonierung des Fundaments und das Mobiliar inklusive elektronischen Geräten, wie etwa Beamer und Laptops. Alles in allem belaufen sich die Kosten für diese Übergangslösung auf rund 190.000 Euro. „Eine wertvolle Investition“, wie Zwierschitz betont, denn die Container werden, sobald die neue Volksschule fertig errichtet ist, neuen Verwendungszwecken, wie etwa für Vereine oder Ähnliches, zugutekommen.“

Die Bauarbeiten beginnen bereits in den nächsten Wochen, da Mitte Juli bereits die Anlieferung der Container bevorsteht, „somit sollte einem geregelten Schulstart nichts im Wege stehen“, erklärt der Bürgermeister und fügt mit Stolz hinzu: „Durch diverse Umschichtungen kann die Finanzierung ohne Probleme sichergestellt werden.“

Bezüglich des Neubaus der Volksschule befindet man sich noch in der Planungsphase und Konzepterstellung.

