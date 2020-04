Die Fastfood-Kette McDonalds startet nach wochenlanger Schließung mit ausgewählten Restaurants am Wochenanfang wieder durch - zumindest mit dem Drive-In. Unter anderem hatte die Abhol-Straßen in Schwechat und Neusiedl/See wieder offen. Mit morgen Freitag, 24. April, zieht nun auch das Lokal in Bruck nach.

Der Drive-In wird zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet sein. "Wir haben in den letzten Wochen intensiv und in enger Abstimmung mit den Behörden an der Wiedereröffnung gearbeitet und sichern damit wichtige Arbeitsplätze in der Region", betont McDonalds-Franchisenehmer Martin Bacsich. Das Sortiment wird sich anfangs jedoch auf ein reduziertes Angebot mit den "Klassikern", wie Big Mac, Cheeseburger oder Pommes beschränken.