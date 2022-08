Im Ernstfall richtig reagieren: Sie sind die besten Fahrer

Stefan Trimmel (25) aus Götzendorf an der Leitha (NÖ) und Ioan-Victor Sima (25) aus Wien haben am Wochenende das Österreich-Qualifying im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf gewonnen und ziehen damit ins internationale Finale des "FIA Best Young Driver Contest" ein, das am 8. und 9. Oktober 2022 in Madrid ausgetragen wird.

Neben Aufgaben hinter dem Steuer mit Fokus auf die individuelle Fahrsicherheit, ging es in der österreichischen Vorausscheidung auch darum, in simulierten Notsituationen einen kühlen Kopf zu bewahren und zu wissen, wie man richtig reagiert.

Die jungen Lenker:innen mussten anhand verschiedener Stationen demonstrieren, dass sie im Ernstfall die richtigen Schritte einleiten können – dazu gehörten beispielsweise das Fahren in herausfordernden Situationen, das Manövrieren eines Pkw ausschließlich über integrierte Kamerasysteme oder ein Schadensreduzierungsparcours.

Mit viel Geschick und Gefühl

Fahrerisches Geschick war auch bei einem Zeitslalom auf verschiedenen Untergründen gefragt. Besonders viel Gefühl verlangte etwa das Kurvenfahren, Beschleunigen und Bremsen mit einem Fahrzeug, bei dem ein Ball in einer auf der Motorhaube montierten Schüssel verbleiben sollte.

Unter den teilnehmenden Youngsters und Führerschein-Neulingen stachen Stefan Trimmel (1. Platz) und Ioan-Victor Sima (2. Platz) besonders hervor und konnten sich am Schluss gegen ihre Mitbewerber:innen als nationale "Best Young Driver" durchsetzen.

ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold: "Fahrerisches Können macht Spaß und erhöht die Verkehrssicherheit – eine Win-Win-Situation für alle. Dieser FIA-Contest erreicht und motiviert genau jene, auf die es in Zukunft ankommen wird, wenn wir ein sicheres Miteinander im Straßenverkehr erzielen und Unfälle vermeiden wollen."

Über den internationalen "Best Young Driver Contest" der FIA Region

Der FIA Region I "International Best Young Driver" Contest ist eine Initiative zur Sensibilisierung junger Fahrer:innen für die Sicherheit im Straßenverkehr. Zunächst ermitteln die teilnehmenden Partnerclubs via nationalem Vorentscheid die beiden fähigsten jungen Fahrer:innen ihres Landes, die dann beim FIA-Contest als Finalist:innen an den Start gehen.

Der Bewerb richtet sich an junge Lenker:innen zwischen 18 und 26 Jahren und prüft ihre Fertigkeiten hinter dem Steuer genauso wie in der Ersten Hilfe und ihr Wissen um Verkehrsregeln, Verkehrssicherheit und Fahrzeuge.

Dieses Jahr veranstaltet die FIA Region I das internationale Finale des Bewerbs zusammen mit dem spanischen Partnerclub "Real Automóvil Club de España" (RACE) – von 8. bis 9. Oktober 2022 in der spanischen Hauptstadt Madrid.

