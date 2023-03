Protestaktion gegen Flughafen-Spange

Es war eine ziemlich spontane Aktion, zu der Ortsvorsteher Markus Maurer und der Verein „DORFaktiv“ und Trautmannsdorfer Bürgerinitiativen für Freitag aufriefen. „Dass so viele gekommen sind und ihre Bedenken auch künftig ausdrücken wollen, hat uns selbst überrascht“, sagt Karl Havlicek, Obmann von „DORFaktiv“. Laut Veranstaltern waren es rund 180 Personen, die sich beim Bahnhof in Sarasdorf versammelten.

Landwirte steigen auf die Barrikaden

Noch heuer soll die Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) für die Flughafenspange eingereicht werden. Baubeginn soll 2026 sein, die Fertigstellung ist für 2032 geplant. „Den Bewohnern der Gemeinde Trautmannsdorf wird immer mehr bewusst, wie groß die Baustelle und die Veränderung und Belastung durch die Zerschneidung der Landschaft ist“, so die Organisatoren der Protestaktion. Vor allem bei den Landwirten regt sich der Widerstand gegen die Zerteilung ihrer Äcker und Grundstücke. Die Bahnpläne würden extrem in die Lebensplanung und Existenz der Landwirte eingreifen und es werde sofort mit Enteignung gedroht. „Die besten Ackerböden, die noch Jahrhunderte Lebensmittel erzeugen könnten, werden unwiederbringlich verbaut“, so die Gegner.

Die Bewohner von Sarasdorf und Trautmannsdorf wehren sich zudem gegen den erhöhten Bahnlärm, die sie durch die Hochleistungsstrecke befürchten. Sie argumentieren auch damit, dass eine Zubringer-Spange zum Flughafen angesichts der Klimakrise nicht zeitgemäß sei. „Der Flugverkehr ist in der Klimakrise und Energiekrise ein Hauptverursacher von Problemen und kann nicht unermesslich steigen, wie Aktionäre das wollen. Fluglärm, Treibhausgase und Feinstaub sind für die Bevölkerung in der Region eine starke Belastung. Gesundheitsprobleme und Nachtfluglärm werden nicht länger hingenommen“, so der Tenor.

„Wir sehen die Bahn grundsätzlich positiv und wichtig und ein Flughafen, der zur Größe Österreichs passt, ist auch richtig! Wir fordern aber ein Überdenken der Luxusbahnlinie zum Flughafen und eine neue Prioritätensetzung der ÖBB. Es gibt wichtigere Bahnprojekte in NÖ“, ist Havlicek überzeugt und meint: „Mit den Kosten der Flughafenspange von über 1,7 Milliarden Euro könnten sinnvoller einige Nebenbahnen und Lärmschutz ausgebaut werden und Pendler in Niederösterreich wirklich profitieren.“

Geplant ist nun auch, an Klimaschutz-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) und die ÖBB zu schreiben und zu fordern, dass die „Luxusbahnstrecke zum Flughafen“ überdacht und zurückgestellt wird.

ÖBB betonen Vorteile für die Region

Die ÖBB betonen auf NÖN-Anfrage, dass die Spange zum einen für internationale Züge vom Flughafen Richtung Budapest und Bratislava vorgesehen ist. „Ein weiterer Vorteil für den Nahverkehr ist, dass ein Anschluss aus dem Nordburgenland bzw. Ostösterreich (Bezirk Bruck) Richtung Flughafen und weiter Richtung Wien Mitte möglich ist“, betont ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif, der auch darauf verweist, dass für den Nahverkehr bei Enzersdorf ein neuer Bahnhof in Tieflage geplant ist. „Die Tieflage ist mit den betroffenen Gemeindevertretern abgestimmt und wird gutgeheißen“, so Seif. Die Wahl der Trasse sei im Herbst 2021 am Runden Tisch mit allen Gemeinden beschlossen worden. Auch für die UVE sei man in ständiger Abstimmung mit den Gemeinden. Nach ersten Infoveranstaltungen für die Bevölkerung sollen im April weitere folgen.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.