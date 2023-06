Trautmannsdorf wehrt sich gegen die Flughafenspange

Um den bevorstehenden Bau der Flughafenspange zu verhindern und um ihrem Anliegen mehr Gewicht zu verleihen, haben sich die vier Bürgerinitiativen der Marktgemeinde Trautmannsdorf zur „ARGE-BAHN“ zusammengeschlossen: Verein DORF aktiv, Trau.Di!, Verein REGINI und BI „Unser Trautmannsdorf“ ziehen nun an einem gemeinsamen Strang und haben ein kritisches Positionspapier bezüglich dieser Thematik verfasst. Dieses wurde auch von Vertretern der Gemeinde unterzeichnet. Karl Havlicek, Obmann von „Dorf aktiv“ gibt an, dass bereits über 1.500 Personen das gemeinsame Positionspapier unterzeichnet haben.

Bürgerinitiativen hinterfragen Notwendigkeit der Spange

Gefordert wird zum einen die Überprüfung der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Flughafenspange zwischen Bruck und dem Flughafen. Zum anderen müssten wertvolle Ackerflächen bewahrt werden, um die Erzeugung heimischer Lebensmittel zu forcieren. Weiters müsse auf die Gesundheitsbelastungen der Bevölkerung eingegangen werden, auch sollten die Lärmschutzmaßnahmen den neusten Standards entsprechen. Zu guter Letzt wird die Modernisierung von bereits bestehenden Bahnlinien und die Zurückstellung der Flughafenspange gefordert.

Auf Anfrage der NÖN teilt die BI „Unser Trautmannsdorf“ mit, dass sie grundsätzlich nicht gegen den Ausbau der Bahn seien, aber die Sinnhaftigkeit der Flughafenspange in Frage stellen. Karin Mindler, Vertreterin der BI gibt an, dass es mehrmals pro Stunde eine Direktverbindung von Bruck zum Hauptbahnhof in Wien gibt. „Außerdem zieht ein Bauwerk von der Größenordnung der Flughafenspange natürlich weitere bauliche Maßnahmen nach sich – es wird Unter- und Überführungen geben müssen, genauso wie Begleitwege, Schächte, Lärmschutzwände usw. Das heißt noch mehr wertvoller Boden wird versiegelt. Die Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt der Region sind überhaupt nicht abschätzbar“, so Mindler. Helga Süss vom Verein „Trau.Di!“ betont ebenfalls die Wichtigkeit der Erhaltung von wertvollen Ackerflächen und Grünland.

Isabella Stasny, Obfrau des Vereins „Regini“ beklagt, dass die Politik sich Gesprächen mit der Bürgerinitiative verweigere. „Die grüne Politikerin Frau Gewessler möchte nicht mit uns reden. Man spricht nicht mit einer BI. Minister machen Gesetze. So wurde es uns mitgeteilt. Mit uns spricht nur die Büroleiterin via Mail“, so Stasny. Der Verein fordert einen fairen Umgang mit all den von der Flughafenspange betroffenen Gemeinden und daher eine Untertunnelung auch für Trautmannsdorf und Sarasdorf.

Rudolf Maurer, Mitglied von „Dorf aktiv“ kritisiert: „Der massive Bodenverbrauch von besten Ackerflächen, die Durchschneidung unserer Gemeinde und unserer Rieden sowie die zusätzliche Umwelt- und Lärmbelastung stehen in keiner Relation zu den Milliardenkosten. Das 20 Kilometer ,kurze' Teilstück hat an beiden Enden keine adäquate Fortsetzung und endet im Nichts!“ Weiters meint Maurer, dass das Projekt sowieso umgesetzt werde, da heutzutage jedes Bahnprojekt als umweltfreundlich gelte und daher nicht hinterfragt werden dürfe.

Laa: „Gibt für mich kein Argument für die Flughafenspange“

Bürgermeister Johann Laa (ÖVP) meint: „Es gibt für mich bei der jetzigen Trassenplanung quer durch unser Gemeindegebiet kein Argument für die Flughafenspange.“ Die Gemeinde Trautmannsdorf hat zur Begleitung in diesem Verfahren den renommierten Umweltanwalt Wolfgang List engagiert. Der Gemeinderat verabschiedet demnächst ein Forderungspapier, welches an die Geschäftsführung der ÖBB gesendet werde, so der Bürgermeister.

Die Bürgerinitiativen und die Gemeinde Trautmannsdorf zeigen sich weiterhin kämpferisch und versuchen, eine Win-Win-Situation zu erreichen. „Mit der ÖBB gibt es zwar Gespräche, leider wurden die BI und die Öffentlichkeit aber zu spät in das Projekt eingebunden, nämlich erst dann, als bereits eine Trasse fertig ausgearbeitet war und beschlossen wurde. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Politik noch einlenkt und dieses Projekt zumindest so umplant, dass die betroffenen Bewohner nicht das Gefühl haben, es werde einfach über sie „drübergefahren“, so Mindler vom Verein „Unser Trautmannsdorf“.

ÖBB: Trasse wurde mit allen Gemeinden beschlossen

Bei den ÖBB sieht man die Sache naturgemäß anders. „Die Bahn zählt zu den umweltfreundlichsten Verkehrsmitteln. Der Ausbau der klimafreundlichen Bahn spielt im Kampf gegen die Klimakrise eine wesentliche Rolle“, sagt ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif auf NÖN-Anfrage. Die Flughafenspange sei Teil des „Zielnetz 2025+“, jenem Rahmenplan, nach dem die Bahninfrastruktur fit für die Zukunft gemacht werden soll. Ziel sei es, das prognostizierte wachsende Verkehrsaufkommen auf die Schiene zu bekommen.

Die Flughafenspange mache eine schnelle und unkomplizierte Verbindung aus dem Osten Niederösterreichs und dem Burgenland zum Flughafen und weiter nach Wien Mitte möglich, betont Seif auch die Vorteile für Pendler aus diesem Raum. Im größeren Zusammenhang sei die Hochleistungsstrecke aber freilich für internationale Züge vom Flughafen Wien Richtung Budapest und Bratislava vorgesehen.

„Seit 2019 läuft ein Trassenauswahlverfahren im Bereich Flughafen Wien bis einschließlich Bruck an der Leitha. Dieser Prozess erfolgte im Rahmen eines Runden Tisches – daran nehmen politische Vertreter:innen der betroffenen Gemeinde, Vertreter:innen des Landes Niederösterreich, des Landes Burgenlandes, der Umweltanwaltschaft und des Flughafen Wiens teil. Die Wahl der Trasse wurde im Herbst 2021 im Rahmen des Runden Tisches mit allen Gemeinden beschlossen“, betont Seif zum Vorwurf, dass über die Betroffenen „drübergefahren“ werde. Auch bei der Planung zur Umweltverträglichkeit würden laufend Gespräche mit den Gemeinden stattfinden. „Ein zentraler Teil des Umweltverträglichkeits-Prüfungsverfahrens ist die Berechnung der erwarteten Lärm- und Erschütterungsbelastung und die Erarbeitung geeigneter Maßnahmen (z.B. Lärmschutzwände) zu deren Vermeidung“, unterstreicht Seif, dass alle gesetzlichen Grenzwerte eingehalten würden. Darüber hinaus sei im Zuge dessen auch eine Verbesserung des Lärmschutzes an der Ostbahn geplant.