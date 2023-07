Regionalbus-Angebot im Bezirk Bruck mit kleinen Verbesserungen

Bei neun Buslinien im Bezirk Bruck dreht der VOR bei den Fahrplänen an einigen Schrauben. Fast die Hälfte dieser Neuerungen spielen sich im Stadt- und Regionalbusverkehr in und um Schwechat ab. Wobei mit den Linien 217 und 218 unter anderem auch Busse betroffen sind, die bis nach Himberg fahren. Die weiteren Neuerungen, die teils mit 1. Juli und im Fall von Schülerverkehr-Verbindungen mit 4. September in Kraft treten, sind jedoch über den ganzen Bezirk verteilt.

Konkret geht es um folgende Linien:

Linie 247 (Götzendorf-Mannersdorf-Ebreichsdorf): Hier wird das Angebot im Abschnitt zwischen Seibersdorf, Mannersdorf und dem Götzendorfer Bahnhof verdichtet. Zwischen Ebreichsdorf und Seibersdorf konzentriert sich der VOR auf den Schülerverkehr

Hier werden Verbesserungen bei den Anschlussverbindungen am Bahnhof Götzendorf umgesetzt. Linie 277 (Eisenstadt-Mannersdorf-Bruck): In erster Linie wird es hier zu Optimierungen im Schülerverkehr kommen. So wird es eine verbesserte Verbindung von Eisenstadt (Schulen) aus in Richtung Mannersdorf um 15.40 Uhr geben. Zudem ist einer Verbesserung von der Mittelschule Mannersdorf nach Sommerein um 13.40 Uhr vorgesehen.

Mit 1. Juli wird es beim 272er einen durchgängigen, täglichen Zwei-Stundentakt mit „zusätzlichen Verbindungen zu besonders nachgefragten Zeiten“ geben. Zudem gibt es eine deutliche Ausweitung des Angebots an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen. Linie 297 (Hainburg-Wolfsthal-Kittsee): Neu ist hier die Durchbindung mit der Linie 274 nach Bruck. Das bedeutet: In Hainburg wird aus dem 297er die Linie 274, die dann ohne Umstieg für die Anbindung in die Bezirkshauptstadt sorgt. Zudem gibt es in Berg neue Haltestellen im Bereich der Friedhofsgasse sowie einen zweiten Steig auf der Hauptstraße.

Im Schülerverkehr setzt der Verkehrsverbund zudem ab 4. September auf eine Ausweitung der sogenannten „Früh-Verstärker“ der Linien 273 und 275 nach Bruck sowie der Linie 235 nach Eisenstadt. Beim 273er werden mit dem neuen Schuljahr drei statt zwei Busse fahren, beim 275er sechs statt fünf und beim 235er drei statt zwei.

Laut VOR kommt es zudem im gesamten Fahrplangefüge zu einer „Reihe von einzelnen Detailänderungen“. Daher wird gebeten, vor Fahrtantritt die Verbindungen über den routenplaner.VOR.at oder die „AnachB“-App zu prüfen.