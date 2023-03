Mannersdorf erwägt Energiegemeinschaften

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Durch die Schaffung der rechtlichen Grundlagen für die Gründung von sogenannten „Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften“ (EEGs), wurden die Weichen gestellt für die Erreichung des Ziels bis 2040 die Klimaneutralität in Österreich zu erreichen. Seit kurzem können auch Förderanträge für Photovoltaik-Anlagen gestellt werden. Die Bundesregierung hat diesbezüglich den Fördertopf auf rund 600 Millionen Euro nahezu verdoppelt, aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Bevölkerung. Auch die Stadtgemeinde Mannersdorf plant nun erste Schritte, um auf den Zug der Zeit aufzuspringen. Konkret geht es um die Evaluierung, inwieweit Energiegemeinschaften gegründet werden können. Zunächst strebt man an öffentliche Gebäude zu einer Energiegemeinschaft zusammenzuführen, wie etwa das Freibad, die Volksschule und den neuen Hochbehälter. Höchste Priorität hat dabei das Freibad, das im regulären Betriebszustand an die 150.000 Kilowatt Strom verbraucht pro Jahr- im Vergleich dazu liegt der Stromverbrauch eines durchschnittlichen Haushaltes bei circa 5.000 Kilowatt pro Jahr. Auf Gemeindeebene laufen derzeit Gespräche mit mehreren zuständigen Stadträten, die jeweils Erhebungen für ihre Ressorts anstellen, wie zum Beispiel Vizebürgermeister Rudi Ackerl (ÖVP), der die Infrastruktur innehat oder Stadtrat Mark Hofstetter, der als Bildungsstadtrat für Kindergarten und Volksschule verantwortlich zeichnet, um die ökonomischen und ökologischen Möglichkeiten auszuschöpfen und an die rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Stadtrat Hofstetter dazu: „Mein Ziel ist es, die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren, da jede/r zwar weiß, wie viel Liter Treibstoff sein oder ihr Auto verbraucht, aber nur wenige sich darüber im Klaren darüber sind, wie viel Strom man verbraucht und vor allem, wo man sinnvoll einsparen könnte.“

