A4/A6: Rinder weiden ab sofort direkt neben der Autobahn

Das Grünraummanagement der Asfinag betreut österreichweit tausende Hektar an sogenannten „Ausgleichs- und Ökoflächen“. Darunter versteht man Grünflächen, zum Beispiel entlang von Autobahnen, die bis zu einem gewissen Grad naturbelassen bleiben, aber auch von Ökologen oder Landwirten gepflegt werden. Neue Straßenbauprojekte und bereits abgeschlossene unterliegen strengen behördlichen Auflagen, unter anderem in Hinblick auf die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und die Vorgaben des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.

Dabei geht es unter anderem auch um die Nutzung und den Schutz der Artenvielfalt entlang der Straßen, für den mitunter die Straßenmeistereien und die ökologische Bauaufsicht der Asfinag verantwortlich zeichnen. Zahlreiche Projekte zeugen dabei vom „grünen“ Engagement des Unternehmens, so wurde zum Beispiel von der Straßenmeisterei Villach bei einer Ökofläche eine neue heimische Skorpionart entdeckt, die unter Experten für Staunen sorgte oder etwa entlang der Fürstenfelder Schnellstraße (S7), bei der ein unterirdisches Tunnelsystem für die sichere Überquerung von Fledermäusen errichtet wurde. Ingesamt werden von der Asfinag in ganz Österreich um die 300 Hektar solcher Ausgleichsflächen betreut und in Form Kooperationsverträgen von Land- und Forstwirten betreut.

"Grüne Kooperation": Landwirt Georg Prantl mit Frau Julia und Tochter Anna sowie Sandra Bärnthaler, Tamara Christ, Johanna Balatka, Dietmar Edel und Thomas Kritzer von der "Asfinag Service GmbH". Foto: Janoska

Rund 19 Hektar werden zur Zeit in Form eines Pilotprojekts entlang des Autobahnkreuzes A4 und A6 in Bruckneudorf bewirtschaftet und von ökologischen Fachleuten überwacht. Dabei weiden rund 20 Rinder entlang der Hutweiden und lassen sich vom Straßenlärm in keiner Weise beirren. „Es ist eine spezielle Rinderart aus dem französischen Hochplateau, genannt Aubrac,“ erklärt Besitzer und Biobauer, Georg Prantl, und fährt fort: „Sie sind optimal für die klimatischen Bedingungen, die bei uns vorherrschen, ausgestattet, denn sie sind nahezu resistent gegen Sonneneinstrahlung und Wind.“ Der engagierte und ambitionierte Bio-Austria-Funktionär aus Neudorf bei Parndorf ist davon überzeugt, dass „durch die ganzjährige Freilandhaltung ein Maximum an Tierwohl erreicht wird.“

Win-win-Situation für Asfinag und Landwirt

Getreu seinem Motto „It's not the cow, it's the how!“ beinhaltet seine Philosophie eine naturbelassene Haltung von der Geburt bis zur stressfreien Schlachtung. Das Fleisch seiner Rinder gibt es „ausschließlich bei den Köchen meines Vertrauens, welche verstehen und wertschätzen was wir produzieren, wie etwa Werner Tschiedl im 'Gasthaus Ziegelwerk' in Wimpassing und Martin Wresnig im 'Das Stadtgasthaus am Nyikospark' in Neusiedl am See“, wie Prantl stolz berichtet.

Johanna Balatka und Sandra Bärnthaler, die Grünraum-Expertinnen der Asfinag sehen in der Kooperation mit Prantl und dessen alternativer Bewirtschaftungsform „eine Win-Win-Situation, denn die Asfinag hat weniger Aufwand mit regelmäßigem Mähen der Flächen und der regionale Landwirt kann seine Rinderherde etwas vergrößern und die vorhandene Ausgleichsfläche nutzen“, und fügen hinzu: „Das soll ein Pilotprojekt sein und je nach dem, wie sich die Fläche entwickelt, kann man aus den Erfahrungen lernen und eventuell auf weiteren Ausgleichsflächen umsetzen.