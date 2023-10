Bruckneudorfer Florianis bekommen neues Fahrzeug

„Wir sind eine schnell wachsende Gemeinde und müssen unseren Fuhrpark dementsprechend adaptieren,“ begründet Feuerwehrkommandant Hannes Kampel die Neuanschaffung. Dabei handelt es sich um ein Tanklöschfahrzeug Allrad Bergeausrüstung (TLFA-B), das ein in die Jahre gekommenes Rüstlöschfahrzeug (RLF 2000) ersetzen soll. Getreu dem Motto der jüngsten Feuerwehr des Burgenlandes, ökonomisch zu wirtschaften, wird dieses Automobil gebraucht erstanden. Zurzeit befindet es sich noch in Besitz der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen am Steinfelde und beinhaltet unter anderem eine Seilwinde und einen Aluminiumaufbau, der nicht rostanfällig ist und verfügt zudem über 2000 Liter mehr Fassungsvermögen als das Vorgängermodell.

Der Neupreis für ein Einsatzgefährt mit dieser Ausstattung würde sich auf rund 460.000 Euro belaufen, die Bruckneudorfer Feuerwehrmänner und -frauen bezahlen dafür etwa rund ein Zehntel des Preises und planen es ab etwa April des kommenden Jahres für 10 weitere Jahre in Verwendung zu haben. Bei künftigen Einsätzen der Kategorie „B2“, was definierte Brandeinsätze, wie zum Beispiel Wohnungs- oder Kellerbrände beinhaltet, können somit 2 Löschfahrzeuge mit insgesamt 8000 Litern Wasser zum Einsatz gebracht werden und damit „die Erstphase der Brandbekämpfung mit dem mitgeführten Löschwasser bewerkstelligt werden und es ist nicht unbedingt notwendig zusätzliches Löschwasser von einem Hydranten zu beziehen,“ wie Kampel erklärt und fährt fort: „Das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Bruckneudorf hat bereits seit längerem nach einem technisch einwandfreien Fahrzeug gesucht und ist nun endlich fündig geworden. Wir sind sehr dankbar, dass der Gemeinderat einstimmig die Anschaffung beschlossen hat.“