Korkkerlwerkstatt in Hof öffnet für Besucher

Am Samstag, den 21. Oktober von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, den 22. Oktober von 14 bis 18 Uhr können Kunst- und Kulturliebhaber Harry Winters „Korkkerlwerkstatt“ in der Lindengasse 7, in Hof am Leithaberge besuchen. Neben der Besichtigung der Werkstätte gibt es auch eine Ausstellung der neuen Werke von Weinkorkinstallationen sowie eine Reihe von Geschenksideen für Weinkenner, -genießer, -liebhaber und die, die es vielleicht noch werden wollen. Zusätzlich kann auch eine internationale Weinkorksammlung in einem kleinen Stoppelmuseum besichtigt werden. Für einen kleinen Imbiss ist ebenfalls gesorgt.