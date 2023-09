Sorge um die Sicherheit der Bus-Fahrgäste im Brucker Bezirk

In einem offenen Brief an den Verkehrsverbund Ost-Region, kurz VOR, kritisiert Katrin Havlicek-Rosenauer die von dem Unternehmen VOR für die Linie 272 bereitgestellten Busse. Seit der Fahrplanumstellung, fahren auf dieser Buslinie meist Stadtbusse ohne Kopfstützen, empört sich Katrin Havlicek-Rosenauer. „Dies ist für Überlandfahrten, auf denen unter anderem Tempo 100 gefahren wird, kein geeignetes, sicheres Verkehrsmittel! Die Sitze sind zu niedrig, es gibt keine Möglichkeit, sich anzuschnallen, bei stärkeren Bremsungen fällt man fast über den vorderen Sitz. Ganz zu schweigen davon, dass die Fahrten damit höchst unbequem geworden sind. Das ist eine untragbare Situation“, betont Havlicek-Rosenauer in ihrem offenen Brief. Sie fordert ein umgehendes Handeln seitens der VOR.

Georg Huemer, Pressesprecher des Verkehrsverbundes Ost-Region, hält auf Anfrage der NÖN entgegen: „Die Linie 272 wird selbstverständlich ausschließlich mit Fahrzeugen bedient, die den in Österreich recht strengen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die Linie verkehrt nicht auf Autobahnen oder Schnellstraßen und die Busse sind im Gegensatz zu den Schilderungen der Kundin mit maximal 80 km/h unterwegs.“ Weiters erläutert er, dass es sich bei den Fahrzeugen nicht um „Stadtbusse“, sondern um moderne Low-Entry-Busse handle. Diese Art von Bus komme auf allen Regionalbuslinien zum Einsatz, da sie den modernen Anforderungen der Barrierefreiheit entsprächen. „Durch den niedrigen Einstieg stehen unsere Fahrzeuge auch mobilitätseingeschränkten Personen (Rollstuhlfahrer:innen) oder etwa Fahrgästen mit Kinderwägen zur Verfügung. Damit entsprechen wir nicht nur der aktuellen Gesetzeslage, sondern auch vielen konkreten Anfragen von Kund:innen, welche zu Recht auf einen barrierefreien öffentlichen Verkehr pochen“, so Georg Huemer. Eine Gurtpflicht hat der Gesetzgeber für diese Art des Transportes nicht vorgesehen, führt Huemer weiter aus.

Eine Änderung der Ausstattung der Busse wie im offenen Brief gefordert, ist daher nicht in Sicht.