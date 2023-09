Bezirk Bruck: Mit München als Vorbild wird zünftig gefeiert

Bezirk„Ozapft is“ – wenn das Bier in Strömen fließt, dann wähnt man sich schnell am Oktoberfest in München. Doch nicht nur in Bayern geht es in weiß-blau, den Landesfarben des deutschen Freistaats, zünftig her. Im Sog des originalen Oktoberfestes haben sich über die Jahre Nachahmungsevents etabliert, so auch in Moosbrunn. Dort lädt der Musikverein ganz im Stile des großen Münchner Vorbilds seit 1999 im Zwei-Jahres-Rhythmus zum Oktoberfest, zuletzt am Samstag (siehe auch Seite 88).

Als Location dient dabei eine riesige Firmenhalle des örtlichen Transportunternehmens Blaha. „Das wir hier in der Fahrzeughalle das Fest veranstalten können und diese zur Verfügung gestellt bekommen, ist für uns ein großes Plus“, weiß Musikvereinsobmann Alfred Pinter im NÖN-Gespräch zu berichten. Die Besucherresonanz ist jedenfalls groß. „Wir mussten sogar Tische vor der Halle noch aufstellen. Wir hätten nicht gerechnet, dass so viele Besucher kommen“, erzählt er. Viele Gäste kamen standesgemäß in Tracht zum Oktoberfest, das traditionelle Gewand übt laut Pinter eine eigene Faszination aus.

Oktoberfest ja, aber als „gemütliches Familienfest“

Leopoldsdorf liegt südlich des in Deutschland oft als „Weißwurstäquator“ bezeichneten 49. Breitengrades. Und die Münchner Wurst stand ebenfalls am Samstag gemeinsam mit Brezeln und Bier auch im Zentrum des Geschehens auf der Festwiese. Aber nicht nur, denn die örtliche SPÖ wollte am Herbstfest-Grundgedanken nicht zu sehr rütteln, wie Obmann und Vizebürgermeister Thomas Giselbrecht gegenüber der NÖN betonte: „Auch wenn das Fest jetzt Oktoberfest heißt, soll es ein gemütliches Fest für die ganze Familie bleiben. Hüpfburg und weitere Attraktionen für die Kinder werden auch künftig bleiben.“

Leopoldsdorfs SPÖ-Chef Thomas Giselbrecht will das parteieigene Oktoberfest mehr als Familienveranstaltung verstanden wissen. Foto: Foto: Peter Gerber Plech

Man habe mal etwas Neues ausprobieren wollen und gehe davon aus, dass das ehemalige Herbstfest auch in der nahen Zukunft das „Oktoberfest“ bleiben werde, sagt Giselbrecht. Bei der Dekoration dominierten mit weißen und blauen Rauten zwar die Farben der Freistaatflagge, aber zu „bayrisch“ wollte man sich in Leopoldsdorf dann doch nicht geben. „Das Bier, die Speisen und anderen Getränke sind weiterhin aus Österreich und auch die Musik ist jetzt nicht ausschließlich einem klassischen Oktoberfest-Bierzelt-Programm angepasst.“ Mit der langsam den höchsten Stand am Himmel verlassenden Sonne fanden sich sukzessive auch die Gäste auf der Festwiese ein.

Stadionkantine wird zur „Mini-Wiesn“

Das erste Mal ein Oktoberfest veranstalten wird Robert Kurka, Pächter der Kantine im Schwechater Rudolf Tonn-Stadion. „Die Nachfrage der Gäste ist schon länger da, wir probieren es einmal aus“, hält er gegenüber der NÖN fest. Stattfinden wird das zünftige Fest am 7. Oktober ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Für die Musik sorgt das Austropop-Duo „Mia Zwa“. Den Bieranstich wird Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) vornehmen, wie Kurka erzählt.