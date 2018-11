Die Hainburger Haydngesellschaft präsentierte am vergangenen Samstag einen besonderen musikalischen Leckerbissen. Highlights aus Mozarts Meisteroper „Don Giovanni“ in einer frühen Bearbeitung für Streichquartett standen zu Beginn am Programm.

Mit ihrem brillanten Spiel verlieh die Pianistin Barbara Moser dem „Gran sestetto originale“ von Mihail Glinka neuen Glanz – unterstützt wurde sie dabei von dem Artis-Quartett und dem Kontrabassisten Josef Niederhammer. Das Publikum war schon in der Pause begeistert, speziell von Glinkas selten aufgeführtem Sextett.

Im zweiten Teil erklang ein Highlight der Klavier-Kammermusik: Schuberts beliebtes Forellenquintett, das speziell im Variationensatz das Publikum zum Mitsummen verleitete.

Das mehrfach ausgezeichnete Artis-Quartett Wien ist regelmäßiger Gast in den Musikzentren der Welt und spielt jährlich eine Konzertserie im Wiener Musikverein.

Ergänzt wird das Quartett durch Josef Niederhammer am Kontrabass und die in Hainburg seit vielen Jahren beliebte und geschätzte Pianistin Barbara Moser.