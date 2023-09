Viel Begeisterung bei Auftakt zum Orgelherbst in Bruck

Es ist mittlerweile zu einem Fixpunkt im herbstlichen Veranstaltungskalender geworden, dass an den Sonntagen hochkarätiger Genuss für Orgelfreunde geboten wird. Sechs Konzerte sind es heuer. Den Anfang machte dieses Mal Organisatorin und Organistin Maria Plsekova Magyarova selbst. In der Stadtpfarrkirche war sie gemeinsam mit Kontratenor Matej Benda unter anderem mit Werken von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, sowie Gottfried August Homilius und John Stanley zu hören.

Horst Bischoff, Ilsemarie Bischoff, Jana Rohac, Teo Magyar, Jan Magyar, Maria Magyarova Plsekova, Matej Benda, Josef Benda, Alena Bendova, Gabriela Peterle, Erich Waclawski und Franz Kampel beim Konzert in der Stadtpfarrkirche. Foto: Christian Zenger

Das zweite Konzert folgt bereits am kommenden Sonntag um 17 Uhr, dieses Mal in der Stadtpfarrkirche von Hainburg. An der Orgel Platz nehmen wird dieses Mal Jeremy Joseph. Der Organist spielt jeden Sonntag den Gottesdienst in der Wiener Hofkapelle gemeinsam mit dem Wiener Sängerknaben.

Danach stehen noch weitere vier Konzerte am Programm, für die Maria Plsekova Magyarova ebenfalls hochkarätige Künstler engagiert hat. So sind am 1. Oktober um 17 Uhr in der Martin Luther Kirche in Hainburg drei polnische Musiker zu Gast: Sopran Natalia Chorzalska, Flötistin Joanna Synowiec und an der Orgel Krzysztof Michalek.

Eine Woche später geht die Reise weiter nach Ungarn. Von dort kommen nämlich Organist Andras Lakner-Bognar und Blockfötistin Flora Csejtei, die am 7. Oktober um 18 Uhr in der Brucker Marienheim-Kapelle auftreten werden.

Am 15. Oktober spielt die österreichische Organistin Sarah-Maria Pilwax um 17 Uhr in der Matthäuskirche in Bruck. Den Abschluss des heurigen Konzertreigens bilden am 22. Oktober um 17 Uhr die beiden tschechischen Künstler Stepan Jinek am Fagott und Ondrej Valenta an der Orgel.