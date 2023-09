Maria Ellend: „Auside“ geht in die nächste Phase

Die erste Bauphase ist mittlerweile abgeschlossen. Seit über einem Jahr ist der Spar-Markt in Betrieb. Dieses Nahversorgungsangebot werde von den Kunden sehr gut angenommen, so Stefan Reiter, Geschäftsführer von Mefundus GmbH. In einem nächsten Schritt geht man ein modernes Shared-Office an, das Co-Working in der Region stärken soll. So hat sich Mefundus zum Ziel gesetzt, ab Anfang 2024 rund 45 flexible Arbeitsplätze im Open-Space Format und private Büroräumlichkeiten zu schaffen.

Etappenweise sollen zudem Flächen für Einzelhandel, medizinische Versorgung und andere Dienstleistungen kommen. Doch die Umsetzung dieser Bauphasen erfolgen erst dann, „sobald die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ausreichend Planungssicherheit bieten. Nähere Informationen zu den nächsten Entwicklungsschritten werden wir zu gegebener Zeit bekanntgeben“, betont Reiter. Weiterhin Teil des Vorhabens ist auch ein Gastronomiebetrieb auf dem Gelände. Ursprünglich war eine Kooperation mit Top-Wirt Adi Bittermann geplant gewesen, aus dem jedoch nichts wurde. Einen näheren Zeithorizont zum Gastroprojekt kann der Mefundus-Chef ebenfalls noch keinen nennen.

Teil des ersten Bauteils waren neben dem Spar-Markt auch 15 Mietwohnungen, die allesamt vergeben sind. Sie wurden im Frühjahr fertiggestellt und übergeben. „Wir setzen auf Nachhaltigkeit und haben ein Energiekonzept implementiert, das eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung umfasst. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist in Planung und wird zeitnah realisiert“, berichtete Reiter über das letzte Puzzleteil der ersten Phase.