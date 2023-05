NÖ Gemeinde21: Berg stimmt nächste Schritte ab

Die Gemeinde ist wieder in den „NÖ Gemeinde21“-Prozess eingestiegen. In Zusammenarbeit mit den Bürgern soll Berg „in Richtung Nachhaltigkeit“ entwickelt werden, im Ergebnis soll mehr Lebensqualität herrschen. Zunächst war in Form einer Fragebogenaktion der Ist-Zustand erhoben worden. Wie sehen die Bewohnerinnen und Bewohner ihren Ort, was gefällt ihnen und wo könnte etwas verbessert werden.

Projektbegleiter Alexander Kuhness von der „NÖ.Regional“ hatte der Projektgruppe die Ergebnisse der Fragenbogenaktion vorgestellt (die NÖN berichtete). Im Gasthaus Burkhart wurde nun die Auswertung der Öffentlichkeit präsentiert. 321 Fragebögen waren retourniert wurden und geben Auskunft über die Meinungen der Bürger. Angesichts der Größe der Gemeinde von knapp 1.000 Einwohnern sind die Ergebnisse statistisch repräsentativ. Zusammengefasst sind die meisten Einwohner stolz auf ihren Heimatort und fühlen sich hier wohl. Verbesserungen könnte es bezüglich des Verkehrs, der Umwelt oder beim Freizeitangebot geben.

Neun Schwerpunkte sind Grundlage für weiteres Vorgehen

„Die Zukunft zu planen und die Aufgaben untereinander abzustimmen, dieser Herausforderung stellt sich nun die Gemeinde Berg“, erklärt Alexander Kuhness von „NÖ.Regional“, der den Prozess beratend begleitet. Die Gemeinde könne auf jahrelangen Erfahrungen und Erfolgen aufbauen. „Das Projektteam schlägt die zukünftige Aufarbeitung anhand von Arbeitsschwerpunkten vor“, führt Kuhness weiter aus. Die neun Schwerpunkte sind: „Klimaschutz und Umwelt“, „Wohnen“, „Infrastruktur“, „Arbeitsplätze“, „Mobilität und Verkehr“, „Generationen und Jugend“, „Integration“, „Freizeit und Vereine“ und „Ortsgeschichte und Identität“. Sie sollen die thematische Struktur bilden, um inhaltliche Ziele und Maßnahmen auszuarbeiten.

Das Projektteam wird sich mit der Wahl und Organisation des Beteiligungsformates befassen, das im kommenden Halbjahr die Erarbeitung eines Leitbildes zum Ziel haben wird. Ein Treffen Ende Juni ist geplant. „Es geht um ein gutes Leben, das haben wir in Berg, wir überlegen jetzt, wie wir es erhalten und noch verbessern können“, so Kuhness. Das Motto laute: „Schritt für Schritt folgt Berg seinem Motto: Weiter Berg-Auf!“





