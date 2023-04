Höfleiner Geschichte auf zwei Beinen

Wer Leopold Scharmer schon länger kennt oder begleitet, weiß, dass es ihm ein großes Anliegen ist, geschichtsträchtige Gegenstände, Dokumente, Aufzeichnungen und Geschichten nicht nur aufzubewahren, sondern auch zugänglich zu machen und weiterzugeben.

Scharmer hat nicht nur die Höfleiner Chronik erstellt, sondern auch ein Buch mit Höfleiner Geschichten im Dialekt geschrieben und ein Familienmuseum in der Vohburgerstraße eröffnet. Kinder und Erwachsene, die wissen wollen, wie es früher in Höflein so zuging – Scharmer weiß es und schmückt seine Geschichten immer sehr humorig aus. „Geschichte überliefern, den Dialekt pflegen und Traditionen hochhalten – das ist meine Intention dahinter“, so Scharmer.

Das tut er jetzt auch „spazierend“.

Das wandelnde Geschichtslexikon - Leopold Scharmer - empfängt beim Ortsspaziergang im traditionellen Schurz - dem "Vierta" und dem "Köllazega" - "falls ich an Durscht krieg", so Scharmer. Foto: Kerstin Schäfer-Zimmermann

Der 70-Jährige hat so genannte Ortsspaziergänge ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Scharmer bewegt man sich dabei von 1722 über 1817 bis heute durch Höflein. Ein Angebot nicht nur für eingesessene Höfleiner und Höfleinerinnen, sondern auch neue Mitbewohner, die mehr über ihren neuen Heimatort wissen wollen.

Beim abschließenden Heurigenbesuch bleibt bestimmt kein Auge trocken.

Das ist möglicherweise auch der Grund, warum die ersten beiden Termine auch schon ausgebucht sind: am Samstag, 13. Mai gibt es noch Restplätze.

Die weiteren Termine sind: Samstag, 10. Juni und Samstag, 24. Juni – jeweils von 14 bis ca 16 Uhr. Treffpunkt ist immer der Dorfplatz in Höflein. Dann geht es weiter Richtung Anger, eine Runde um den Teich, zurück zum Gasthaus Prinz und dem Dorfplatz. Ein Einkehrschwung beim Heurigen ist obligatorisch.

Anmelden kann man sich bei Leopold Scharmer unter 0664/ 75058977.

