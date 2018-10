Taschendieb hatte es auf Bankomatkarten abgesehen .

Seit April trieb ein bislang unbekannter Täter in mehreren Bezirken in Niederösterreich und der Steiermark sein Unwesen, und zwar in Bruck, Baden, Gänserndorf, Mistelbach und Bad Waltersdorf. Er war als Langfinger in verschiedenen Supermärkten unterwegs und hatte es auf Geldbörsen abgesehen.