In Niederösterreich ereignete sich auf der Ost Autobahn (A4) Richtung Wien auf Höhe Bruck-Ost kurz vor sechs Uhr ein Auffahrunfall. Der Stau, mit einer Stunde Zeitverlust, reichte bis etwa Neusiedl am See zurück.

Kurz nach sieben Uhr kam es auf der Süd Autobahn (A2) Höhe Traiskirchen Richtung Wien zu einem weiteren Aufprall. Kilometerlanger Kolonnenverkehr war die Folge.