Um Punkt 10 Uhr 30 heulte die Sirene, danach setzten die Kirchenglocken mit einem Festgeläut ein. Anschließend erklang vom Gipfelberg das Lied „Du großer Gott, wie groß bist du". Werner Wukoschitz, Bandleader der Hofer Gruppe „Plan A“ trällerte live Lieder wie“ I am rom Austria“ und zwei Eigenkompositionen „I bin a Hofer“ und „Daham“ übers Alarmsystem in die Hofer Häuser. Bei strahlenden Wetter und Windstille war die Klangwolke sogar bis in die Nachbargemeinde Au zu hören.

"Die Klangwolke habe ich unseren Bürgern als Ostergeschenk gemacht. Der Zusammenhalt, das gegenseitige Unterstützen und das vorbildhafte Verhalten unserer Bevölkerung in der Coronakrise, war Anlass, 'Danke' zu sagen und den Hoferinnen und Hofer zu den stillsten Ostern, die wir jemals erlebt haben, ein wenig Freude zu schenken", erklärte VP-Bürgermeister Felix Medwenitsch.