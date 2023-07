Neue Stellplatzabgabe scheidet in Bruck die Geister

Parkplätze sind in der Innenstadt ein begrenztes, also kostbares Gut. Das spiegelt auch die neue Stellplatzabgabe wieder, die im Gemeinderat beschlossen wurde. Allerdings nicht ohne Debatte. Denn, während die Neufestsetzung der Abgabe für Fahrräder auf 1.128 Euro anstandslos einstimmig beschlossen wurde, gab es bei der Abgabe für Kraftfahrzeuge einiges an Dissens.

Beide Neufestsetzungen waren vorab durch das Ziviltechniker-Büro von Franz Paikl errechnet worden. Dass nun aber für Kraftfahrzeuge 12.320 Euro zu bezahlen sind, wollte die ÖVP nicht hinnehmen. ÖVP-Sprecher Ronald Altmann stellte einen Abänderungsantrag. Er wollte, dass analog zu Geschäften auch für Wohnungserrichter eine Ausnahme gelten soll. „Wenn ein Geschäft keinen Stellplatz errichten kann, weil es physisch nicht möglich ist, gibt es eine Ausnahmeregelung. Diese Ausnahmen müssen auch für Wohnhäuser gelten“, meinte Altmann und bezeichnet die Stellplatzabgabe als „investitionsfeindliche Maßnahme“. Ein Anreiz für die Hauseigentümer, ihre Dachböden auszubauen und so Wohnraum zu schaffen, sei sie jedenfalls nicht. Unverständlich sei für ihn vor allem, dass die Abgabe damit sogar höher als in Wien ist, wo nur 12.000 Euro zu zahlen sind.

Grüne und FPÖ für Zweckwidmung

Ganz anders sah dies Grünen-Sprecher Roman Kral. „Es ist gut, dass wir die Abgabe anpassen, wir wünschen uns aber eine Zweckwidmung, zum Beispiel für die Förderung eines Citybuses oder für Radwege, damit das Geld nicht im allgemeinen Budgettopf untergeht.“ In Altmanns Richtung merkte Kral an: „Es ist typisch, dass der ÖVP die in Relation gesehen deutlich höhere Verteuerung bei den Fahrrädern wurscht ist. Ein Parkplatz in der Innenstadt ist ein knappes Gut und in der Denke der ÖVP viel wert. Dafür kann man also auch etwas zahlen.“

Eine Zweckbindung der Abgabe wünschte sich auch FPÖ-Gemeinderat Franz Krupbauer, aber eben für die Errichtung von zusätzlichen Parkplätzen.

Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) betonte zum Einwand Altmanns, dass die Bauordnung vorsehe, dass die Stellplätze bis zu 800 Meter im Umkreis des betreffenden Gebäudes errichtet werden können. Und er hielt fest, dass die Stadt ohnehin schon dafür bezahle, dass in der Innenstadt kostenlose Parkplätze zur Verfügung stehen, wie etwa in der Tegetthoffgasse. „Und das während die Garagen zum Teil gar nicht genutzt werden“, merkte Weil an. Zur Höhe der Abgabe erinnerte er daran, dass diese vom Büro Paikl errechnet, also nicht willkürlich festgelegt worden sei.

Der ÖVP-Antrag fand schließlich nur die Zustimmung der ÖVP, alle anderen Fraktionen stimmten dagegen. Der ursprüngliche Antrag auf Neufestsetzung der Abgabe wurde von SPÖ, Bürgerliste, FPÖ und Grünen beschlossen. Die ÖVP stimmte dagegen, ÖVP-Gemeinderat Daniel Hejda enthielt sich der Stimme.