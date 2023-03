Brucker ÖVP fixiert Nachfolge für Christian Vymetal

Vor wenigen Tagen endete die Frist für die Nachbesetzung von Stadtrat Christian Vymetal, der vor kurzem überraschend verstorben ist (die NÖN berichtete). „Wir wollten auf jeden Fall die Beerdigung abwarten und haben daher im letzten Moment erst die Nachbesetzung vorgenommen“, erklärt ÖVP-Sprecher Ronald Altmann.

Neben ihm wird künftig Obfrau Tina Heissenberger das zweite Stadtratsmandat der ÖVP übernehmen. Sie soll damit künftig das Ressort „Umwelt und Gesundheit“ leiten. „Ich möchte das im Sinne von Christian weiterführen“, betont die ÖVP-Chefin. Schon bisher habe sie Vymetal bei vielen Veranstaltungen unterstützt. Dennoch müsse sie sich freilich erst einarbeiten. „Mir ist es wichtig, mit den Gesundheitseinrichtungen auch Veranstaltungen zu planen“, hat Heissenberger aber schon einige Pläne. So will sie etwa auf das „Tut gut“-Programm setzen oder auch das Thema „Urban Gardening“ aufs Tapet bringen. „Als erstes habe ich die Organisation der Flurreinigung schnell übernommen“, erzählt Heissenberger.

Den freigewordenen Gemeinderatsposten wird die ÖVP mit Daniel Hejda besetzen. Der Wilfleinsdorfer ist von Beruf Polizist und vielen als Hobbymusiker und Frontman der Band „Riding Notes“ bekannt. Schon länger engagiert er sich in der örtlichen Pfarre und will sich für ein „aktives Miteinander“ in der Gemeinde einsetzen. „In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass es gemeinsame Aktivitäten in der Dorfgemeinschaft gibt. Die Einberufung in den Gemeinderat kam für mich überraschend, aber ich freue mich auf die Tätigkeit und hoffe, auch hier etwas Positives für das Gemeindeleben beitragen zu können“, so Hejda.

