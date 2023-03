Verena Slavik scheidet aus Götzendorfer Gemeindevorstand aus

Bernhard Ertler wurde in der letzten Gemeinderatssitzung zum neuen Geschäftsführenden Gemeinderat der SPÖ gewählt. Damit ersetzt er Verena Slavik, die sich aus dem Gemeindevorstand zurückgezogen hat und jetzt nur mehr als Gemeinderätin im Gremium vertreten ist. Der Grund dafür sei schlichtweg „Zeitmangel“. Aufgrund ihres Hauptberufs sei es ihr nicht mehr möglich, die verantwortungsvollen Aufgaben in der Partei zu übernehmen. „Es bleibt mir aber eine Herzensaufgabe. Ich arbeite gerne als helfende Hand weiter mit“, betont Slavik, die auch plant, ihre Funktion als Obmann-Stellvertreterin der SPÖ in Götzendorf an Ertler zu übergeben.

Zugang zur Politik attraktiver gestalten

Ertler ist seit der Gemeinderatswahl 2020 im Gemeinderat vertreten. Der 35-Jährige stammt ursprünglich aus der Steiermark. Für die SPÖ ist er seit fast 20 Jahren aktiv. Er wird wie Slavik vor ihm dem Schulausschuss vorstehen. „Hier liegt der Fokus in den nächsten Jahren auf der steigenden Anzahl von Kindern in Götzendorf und der Entwicklung der Betreuungsmöglichkeiten“, so Ertler. Als Gemeindevorstand will er sich vor allem für soziale Themen und die Ortsentwicklung einsetzen. Mit nur einem Vorstandssitz sei es freilich nicht einfach, mit den eigenen Vorstellungen durchzukommen. „Aber wir versuchen unser Bestes“, betont Ertler. Unter anderem wolle man sich darum bemühen, bei der Vergabe von Gemeindewohnungen für „fairere Regeln“ zu sorgen. „Es ist uns auch ein Anliegen, den Zugang zur Politik einfacher und attraktiver zu gestalten“, so Ertler.

