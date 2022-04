Film über Liebe in römischer Zeit

Werbung

Das Interreg-Projekt „GeruCa“ verbindet seit Juli 2021 die Marktgemeinde mit dem slowakischen Rusovce (Stadtteil von Bratislava). Ziel der Zusammenarbeit ist die Präsentation des historischen Erbes der Orte – in beiden befand sich in römischer Zeit ein Kastell – und die Entwicklung als attraktive Tourismusdestination.

„Als eine der Aktivitäten ist ein Film vorgesehen“, berichtet Petronell-Carnuntums Bürgermeister Martin Amstädter (SPÖ). Eine Abordnung aus Rusovce besuchte daher die Römerstadt Carnuntum und das Museum Auxiliarkastell.

„Für die Umsetzung ist zwar Rusovce zuständig, wir werden das Vorhaben aber gerne unterstützen“, erklärt Almstädter. Das Drehbuch ist noch nicht veröffentlicht, es soll sich um eine Liebesgeschichte in römischer Zeit handeln, die mit Schauplätzen in Carnuntum wie auch in Gerulata stattfindet. Es werden Komparsen aus Petronell-Carnuntum benötigt werden.

