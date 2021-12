Hilfe für Senegal: Friseursalon sammelt Spenden

Im Friseursalon „Haarnuntum“ in Petronell-Carnuntum sammelt Chefin Nikola Sutter bis 23. Dezember für den Senegal (Afrika). „Wir wollen den bedürftigen Menschen, die keinen gedeckten Tisch zu Weihnachten haben, helfen, jeder Euro zählt“, erklärt Sutter. An einem Stand im Salon können Handwerkskunst und kleine Geschenke gekauft werden. Der Erlös fließt an den Verein „Grenzenlose Leprahilfe“, der damit Lebensmittel kauft und Brunnen für sauberes Wasser graben lässt.

Rahmenprogramm Anzeige Täglich von 10-16 Uhr Schloss Hof im Winter erleben

"Erst wenn man weite Strecken zurücklegen muss, um an Wasser zukommen, weiß man wie wichtig ein Brunnen ist", schildert Wilma Burghauser, Obfrau von "Grenzenlose Leprahilfe". Das Wasserholen ist Arbeit der Frauen und Mädchen. "Sie tragen die schwere Last auf den Kopf in ihre Hütten", so Burghauser.