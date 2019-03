Ein gemütlicher Abendspaziergang wurde für einen Bewohner der Marktgemeinde Petronell-Carnuntum zum Schockerlebnis. „Ich war am Donnerstag um 18.30 Uhr, es dämmerte bereits mit meiner Gattin unterwegs, als ich zu meinem Entsetzen Folgendes feststellen musste“, berichtet der Mann.

Der Mann berichtet, dass sich auf einem Grundstück hinter dem Lagerhaus ein Hügel befindet, der von einer regelrechten Rattenkolonie bevölkert wird. Zu besichtigen seien die Ratten täglich in der Dämmerung. „Sie sind nicht scheu, und schon so groß und fett, dass man sie durchaus mit größeren Nagern verwechseln kann.“

