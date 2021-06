Die Gemeinde wird in Zusammenarbeit mit Susanna Mazakarini ab September Musikunterricht anbieten. „Wir stellen dafür kostenlos Räume in der Volksschule zur Verfügung“, erklärt Bürgermeister Martin Almstädter (SPÖ). Zusätzlich werde für Kinder, Studierende, Soldaten und Zivildiener ein Zuschuss in Höhe des Musikschulbeitrages der Musikschule Hainburg geleistet. Für Erwachsene mit Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde werden 50 Prozent des Musikschulbeitrages Hainburg finanziert. Im Gegenzug sollen Susanna Mazakarini und ihre Schülerinnen und Schüler Veranstaltungen der Gemeinde musikalisch begleiten.

Susanna Mazakarini tritt regelmäßig in der Region auf. privat, privat

Mazakarini ist Musikerin und Musiklehrerin. Nach der Matura studierte sie in Wien Jazz-Gitarre, Jazz-Klavier und Arrangement und unterrichtete einige Jahre in Wien am Franz Schubert-Konservatorium und an zwei Wiener Volkshochschulen. „Seit 2015 bin ich selbständig als Musiklehrerin tätig und habe mir seither einen stetig wachsenden Kreis von Schülern aufgebaut“, erzählt Mazakarini. Derzeit tritt sie mit der Soul- und Jazz Sängerin Claudia Hoff als Duo „Damenwahl 2.0“ auf.

Einzelunterricht und Gruppenunterricht möglich

Nach den Ferien werden Einzelunterricht in Gitarre und Klavier/Keyboards sowie für alle Instrumente Gruppenunterricht angeboten. „Musik zu machen ist ein wunderbares Mittel sich auszudrücken. Wir wollen Ensembles und Bands verschiedener Stilrichtungen von Klassik bis Rock zusammenstellen, und werden Konzerte zu diversen Anlässen in Petronell-Carnuntum geben“, so die Lehrerin. Es gibt kein Alterslimit.

Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen unter: sue.maz@gmx.at