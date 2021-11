"Nah&Frisch Reinschedl" feiert Geburtstag

"Heuer feiern wir unser zehnjähriges Jubiläum beim Nah & Frisch und da gibt´s einiges für unsere Kunden", berichtet Anita Reinschedl, die den Nahversorger in Petronell-Carnuntum führt. "Wir möchten uns bei allen Partnern, bei der Marktgemeinde Petronell-Carnuntum und vor allem bei unseren treuen Stammkunden bedanken, die uns in all den Jahren begleitet haben".

Beim "Gratis Kaffee & Kuchen-Tag" am Freitag wurden Kuchen und Kaffee - coronabedingt zum Mitnehmen - von den Mitarbeiterinnen Violetta und Ildiko an die Kunden verteilt.

In der Woche 49 gibt´s ein Jubiläumsflugblatt und minus 25 Prozent auf das angegebene Sortiment. "Am Freitag, den 10. Dezember wird unser Riesengewinnspiel stattfinden", berichtet Reinschedl. Alle Kunden, die an diesem Tag im Geschäft einkaufen, können eine Losnummer aus der Box ziehen. "Hundert Preise/Geschenkkörbe stehen mit Nummern versehen bereit. Der Gewinn wird von einem Nah&Frisch Mitarbeiter überreicht".

Für die Kinder gibt es auch heuer wieder einen Adventkalender mit Süßigkeiten. Die Aktion "Treuepass" läuft auch im Dezember noch weiter. "Für jeden vollen Treuepass wird ein Treuegeschenk überreicht. Im Dezember ist es unsere Jubiläumsbriefmarke und eine Flasche Wein oder Traubensaft vom ,Carnuntumgut'", so Reinschedl.