Für Ärger unter den Pendlern sorgte der Umstand, dass bei manchen Garnituren der S7 nicht mehr alle Waggons für die Passagiere geöffnet wurden. „Es kommt daher zu entsprechenden Drängeleien und Platznot“, berichtete etwa eine Mutter, deren Kinder in der Früh mit dem Zug zur Schule fahren.

Nach etlichen Mails an die Bahn und Gesprächen von Gemeindevertretern mit den Verantwortlichen präsentierten die ÖBB nun eine Lösung: „Heuer im Sommer wird im Zuge einer Gleissperre von mehreren Wochen der bestehende Bahnsteig in Wildungsmauer auf eine Regellänge von 160 Metern verlängert. Damit kann der Personenverkehr ab Schulbeginn wieder mit den neuen Garnituren planen“, erklärte Christopher Seif, Pressesprecher der ÖBB.

Bürgermeister will Jugend unterstützen

„Der Einsatz der engagierten Bürgerinnen und Bürger hat Wirkung gezeigt, wir haben vor allem für die Schulkinder eine gute Lösung gefunden“, sagt Bürgermeister Martin Almstädter (SP). Die Jugend wolle er stets unterstützen.

„Die Pendlerinnen und Pendler sind uns wichtig, darum haben wir als VP das Thema in den Gemeinderat gebracht. Zusätzlich war ich schon vorher persönlich mit der Bahn in Kontakt. In einem Gespräch mit ÖBB und Bürgermeister Almstädter präsentierte uns die Bundesbahn schließlich die Lösung. Mit dieser sind wir zufrieden. Für die Zukunft wünschen wir uns eine weitere Modernisierung der ÖBB-Flotte auf der S7“, so Christopher Reithofer von der VP.