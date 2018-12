Vergangene Woche reiste der Intendant von „Art Carnuntum“, Piero Bordin, mit zwei Holz- und einem Aluminiumstuhl nach Paris, um dort mit einer künstlerischen Aktion an den 70. Jahrestag der Unterzeichnung der UN-Menschenrechtscharta am 10. Dezember zu erinnern. Einer der wesentlichen Punkte dieser Charta ist die Religionsfreiheit. Das war der Anknüpfungspunkt für Bordin, der vor zehn Jahren das Kulturprojekt „Die Kaiser von Carnuntum veränderten die Welt“ ins Leben rief. In Carnuntum sei 308 der Grundstein für die Mailänder Vereinbarung der Kaiser Konstantin und Licinius im Jahr 313 gelegt worden, in der erstmals die Religionsfreiheit festgeschrieben wurde.

Nur wenige Tage zuvor wurde Bordin von Kardinal Christoph Schönborn im Erzbischöflichen Palais mit dem Ritterkreuz des päpstlichen Silvesterordens („Cavaliere di San Silvestro Papa“) ausgezeichnet. Der Orden ist einer der höchsten, die der Vatikan an „Laien“ zu vergeben hat. Er wird nur an ausgesuchte Personen verliehen.

„Es ist schon eine besondere Ehre, etwa mit Oskar Schindler auf einer Stufe zu stehen“, freut sich Bordin über die Auszeichnung.