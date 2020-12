Die Marktgemeinde Pretonell-Carnuntum will in den nächsten Jahren ihr Radwegnetz erweitern. Gedacht ist dabei nicht nur an Touristen, die Verbindungen sollen auch im Alltag genutzt werden, Das Land NÖ unterstützt das Vorhaben der Gemeinde. Landtagspräsident Karl Wilfing (VP) eröffnete gemeinsam mit von Vizebürgermeister Josef-Peter Cinadr (SP) und dem stellvertretenden NÖ Straßenbaudirektor Rainer Irschik den neuen Radweg südlich der B9.

Die Strecke stellt einen wichtigen Knotenpunkt in der Region dar. Sie ist Teil der Hundsheimer Berge Tour und grenzt auch an die Radwege der Römertour und Entdecker-Tour. Mit der neuen Strecke soll weiters eine direkte Verbindung zur Marktgemeinde Bad Deutsch–Altenburg geschaffen werden.

Zum Projekt: Die benötigten Grundstücksflächen stellte die Marktgemeinde Petronell – Carnuntum zur Verfügung. Der getrennt geführte Radweg beginnt im Bereich der Kreuzung der Landesstraße B 211 mit der Landesstraße L 2031 am südlichen Ortsende. Im ersten Teilabschnitt verläuft der Radweg rund 300 Meter entlang der B 211 und in weiterer Folge auf eine Länge von 1,2 Kilometer südlich der B 9 in Richtung Bad Deutsch–Altenburg, wo er in einen Asphaltweg einmündet. Der Radweg ist eineinhalb Kilometer lang, drei Meter breit und hat an der Seite Bankette von je einem halben Meter. Errichtet wurde der Weg

von der Straßenmeisterei Bruck/Leitha und privaten Bau- und Lieferfirmen. .

Die Gesamtkosten betrugen rund 100.000 Euro, die Finanzierung erfolgte im Rahmen der „Radwegförderung außerorts“ .