Schauspieler Frank: Gedenkmarsch am Donaulimes .

Der Geschichtsdarsteller Géza Frank unternimmt einen Fußmarsch in römischer Rüstung entlang der Donau. Er will damit das Andenken an den kürzlich verstorbenen Archäologen Hannsjörg Ubl ehren. Am Sonntag, 30. Mai, wird Frank um 10 Uhr im Museum Auxiliarkastell in Petronell-Carnuntum Station machen.