Die Gesunde Gemeinde organisierte am Sonntag einen Gesundheits- und Sicherheitstag in der Volksschule.

Tag der Gesundheit in der Volksschule .

Die Gesunde Gemeinde organisierte am Sonntag einen Gesundheits- und Sicherheitstag in der Volksschule. Als Aussteller vertreten waren unter anderem das Kurzentrum Ludwigstorff, die Polizei, die Volkshilfe, Trainerin Monika Bauer und der Zivilschutzverband. Die Veranstalterinnen boten gesunde Speisen wie eine köstliche Maronisuppe oder vegetarische Aufstriche an.