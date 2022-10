Erster Teil der Brucker Rad-Tangente kommt

Es ist ein Projekt, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Bereits im Jahr 2009 brachten die Grünen einen Initiativantrag ein, dass der Weg entlang der Bahn quer durch die Stadt für Radfahrer und Fußgänger hergerichtet werden soll. 200 Unterschriften hatten sie dafür damals gesammelt.

Nun ist es endlich soweit, dass das erste Teilstück dafür in Angriff genommen wird. Und zwar jenes in der Mitte, konkret von der Hanuschstraße bis zur Feldgasse. Dafür wurde nun im Gemeinderat der Kaufvertrag mit den ÖBB für die der Bahntrasse der Petroneller Bahn abgesegnet. „Das ist der erste Schwung, damit das Projekt in Bewegung kommt“, erklärt Verkehrsstadtrat Felix Böhm von der Bürgerliste.

Zwei Jahre Vorbereitungszeit

Zwei Jahre Vorbereitungszeit habe es für dieses Teilstück gebraucht, nicht zuletzt wegen langer Verhandlungen mit den ÖBB. Und auch Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) zeigte sich froh, dass „der erste Abschnitt unter Dach und Fach ist“.

Hocherfreut ist freilich auch Gemeinderat Roman Kral von den Grünen. Für ihn stellt sich derzeit noch die Frage: „Wie soll letztendlich die Ausgestaltung aussehen? Unsere Forderung wäre, dass Stadtrat Böhm das in seiner nächsten Ausschusssitzung thematisiert.“ Und eine weitere Frage drängt sich Kral ebenfalls auf: „Was ist mit dem Teilstück vom ÖAMTC bis zur Feldgasse? Das gehört der Gemeinde. Dieser Abschnitt könnte also längst fertig sein.“

