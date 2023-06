Ausg'steckt war beim Brucker Pfarrhof

Die Pfarre Bruck rund um Pfarrer Erich Waclawski und die Organisationschefs Lizzi und Gerhard Windisch hingen von Freitag bis Sonntag wieder den Kranz vor den Pfarrhof. Der beliebte Pfarrkirtag zog an allen drei Tagen zahlreiche Besucher an, die im Hof gemütlich plauderten und die Schmankerln genossen. Mit dabei waren etwa auch Bürgermeister Gerhard Weil und Vizebürgermeister Roman Brunnthaler, Bürgerlisten-Chef Felix Böhm, ÖVP-Stadtrat Ronald Altmann, sowie Altbürgermeister Franz Perger. Am Samstag warteten die Organisatoren mit einem neuen Programmpunkt auf: Da standen erstmals die Jüngsten mit einer Tanzeinlage auf der Bühne.