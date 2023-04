Erstmals am Kirchenberg statt vor dem Gemeindeamt organisierte die „Dorfinitiative RSW“ ihre Pflanzentauschbörse. Und die neue Location kam bei den Pflanzenfreunden, die bei herrlichem Gartl-Wetter in Strömen kamen, gut an. Neben den unterschiedlichsten Jungpflanzen wurde dort auch ganz viel Fachwissen zur richtigen Pflege der einzelnen Pflänzchen, aber auch Töpfe und Übertöpfe und so manches Buch über Pflanzen und ihre Eigenschaften geboten.

