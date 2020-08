Dass der klassische Rasen auf kleinen Grünflächen im Stadtgebiet ebenso wenig überleben wird, wie es klassische Blumenbeete tun werden, ist angesichts des Klimawandels absehbar. Dort, wo man daran festhält, muss viel Geld für die Pflege in die Hand genommen werden. Für Bruck hat Landschaftsplaner Helmut Lehner ein Bepflanzungskonzept entwickelt, das genau dem entgegenwirkt. Heimische Wildstauden sollen der Trockenheit und Hitze standhalten.

„Ähnliche Bepflanzungskonzepte mit geringem Pflegebedarf gibt es schon länger in Deutschland. Das System basiert auf der Nachahmung eines Trockenstandorts, wo die ausgewählten Trockenwiesen-Stauden und Gräser gegenüber Unkräutern im Vorteil sind“, erklärt Lehner, dass dafür meistens Pflanzen aus außereuropäischen Steppengebieten verwendet würden.

Neu sei daher das Konzept, das er entwickelt hat, insofern, als hier heimischen Wildstauden gepflanzt werden. „Die heimische pannonische Flora hält eigentlich sehr viele, grundsätzlich geeignete Pflanzen bereit – siehe die Trockenrasen im Leithagebirge oder den Hainburger Bergen. Die Anregung hierzu kam von der HBLFA Schönbrunn“, erzählt Lehner.

NÖN Helmut Lehners Konzept ist in Bruck bereits mehrfach erfolgreich umgesetzt worden.

Die erste praktische Umsetzung in Bruck erfolgte bereits im Jahr 2016 an der Pechnase. Inzwischen wurde bei über 20 Einzelflächen, etwa am Hauptplatz, in der Fischamender Straße und in der Robert Ederer Straße bewiesen, dass die Bepflanzung mit heimischen Stauden nicht nur funktioniert, sondern auch verschiedenen gestalterischen Ansprüchen genügt. „Ganz bunt war zum Beispiel die Vorgabe beim Kreisverkehr Alte Wiener Straße, abgestimmt auf die Farben des Gymnasiums bei den Grünflächen an der Fischamender Straße“, so Lehner. Je nach Lage müsse man bei der Pflanzenauswahl auf deren Höhe achten, damit sie etwa nicht verkehrsbehindernd wirken. „Und natürlich soll auch eine möglichst lange Blütezeit gewährleistet sein“, so Lehner.

Mittlerweile seien die Stauden zumindest bei spezialisierten Gärtnereien schon leichter erhältlich. „Heimische Pflanzen zu bekommen war anfänglich noch eine deutlich größere Herausforderung“, so Lehner.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die heimischen Stauden liefern ganzjährig Nahrung für verschiedenste Bienenarten und sind klima- und auch budgetfreundlich, weil der Pflegeaufwand gegenüber konventionellen Bepflanzungen deutlich geringer ist. „Damit eignen sich meine Bepflanzungskonzepte auch hervorragend, um die Kriterien der Aktion „Natur im Garten“ für die umweltfreundliche Pflege einzuhalten, wie die Verleihung des Goldenen Igels in Bruck beweist“, so Lehner.