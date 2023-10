Zweiährige haben erste Wochen im Kindergarten Höflein hinter sich

Mit Schulbeginn hat der Kindergarten Höflein die Kleinkindergruppe gestartet. Da in den bestehenden Räumlichkeiten ausreichend Platz war, mussten lediglich altersgerechte Spielsachen eingekauft werden. In dem dreigruppigen Haus sind nun zwei Gruppen für die Drei- bis Sechsjährigen untergebracht und die neue Kleinkindgruppe für die Zwei- bis Dreijährigen. Ab Februar wird um eine Betreuerin in Teilzeit erweitert, da die Gruppe dann mehr als zehn Kinder umfasst.

„Es funktioniert alles gut, den Kinder geht es gut und alle sind zufrieden. Mein Dank gilt besonders den Mitarbeiterinnen, die diese neue Herausforderung gut gelöst haben“ zieht Bürgermeister Otto Auer (ÖVP) nach dem ersten Monat durchaus zufrieden Bilanz.