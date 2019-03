Die Feuerwehren Petronell-Carnuntum und Bad Deutsch-Altenburg wurden am Samstag in der Früh zu einem Verkehrsunfall alarmiert.

Ein Fahrzeuglenker war auf der Landstraße kurz nach dem Amphitheater in Petronell-Carnuntum, vor der Kreuzung zur B9, mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Baum gefahren.

Ersten Meldungen zufolge sollte der Lenker im Wrack eingeklemmt gewesen sein, beim Eintreffen der Feuerwehr Bad-Deutsch-Altenburg war der Fahrer zwar noch im Fahrzeug, jedoch nicht eingeklemmt. Der schwer verletzte Unfalllenker wurde nach der ersten Betreuung durch die Rettung vom Rettungshubschrauber ins Spital gebracht.

Anschließend wurde der Pkw nach Petronell-Carnuntum geschleppt und abgestellt.