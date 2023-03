Bittermann-Vinarium bleibt fix am Standort in Göttlesbrunn

Spitzengastronom Adi Bittermann stellte diese Woche klar: er bleibt mit seinem Genusswirtshaus in Göttlesbrunn. Das Hotel-Restaurant-Projekt in Maria-Ellend liegt auf Eis. Der Vertrag zwischen Investor und Bittermann ist aufgrund einer „salvatorischen Klausel“ erloschen.

„Corona war schon schlimm. Aber niemand konnte den Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen in dieser Dimension vorhersehen. Die Suche nach Fachpersonal ist sehr schwer, wir wissen nicht, wie sich die Energiepreise weiter entwickeln, die Einkäufe – die Preise steigen und daher überlegt der Investor neu. Es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um in ein Hotel mit Gastronomie zu investieren. Büros und Wohnungen gehen immer. Als Unternehmer muss man alle Faktoren bedenken. Und ich habe nur noch ein paar Jahre bis zur Pension – mir läuft die Zeit davon für neue Projekte“, so Bittermann klar.

Des einen Freud‘ ist des anderen Leid

Für Göttlesbrunns Bürgermeister Franz Glock ist Bittermanns Verbleib am Standort neben der Kirche in Göttlesbrunn ein Gewinn: „Ich freue mich sehr, dass er uns erhalten bleibt und wünsche ihm weiterhin viel Erfolg!“

Bittermann, der das Restaurant in Maria Ellend leiten hätte sollen, schmerzt die Planänderung hingegen schon sehr: „Wir haben das Projekt 2,5 Jahre geplant. Die Vision der Feuerküche war für mich schon so real. Ich bin doch sehr enttäuscht“, so der Spitzengastronom.

Die Pläne seien nun in Schubladen verschwunden – „und wir wissen, was mit solchen Plänen meist passiert. Die Zeiten ändern sich, also sind die Pläne in ein paar Jahren vielleicht auch komplett unangebracht“, so Bittermann.

Nichtsdestotrotz verweilt der leidenschaftliche Grillmeister nicht in der Tristesse. Er stecke seine ganze Energie nun wieder in sein Genusswirtshaus in Göttlesbrunn. Seit heute hat er auch wieder donnerstags geöffnet.

„Ich habe Gott sei Dank einen guten Kellner gefunden. Das war nicht leicht. Aber ab sofort haben wir wieder von Donnerstag bis Sonntag für unsere Gäste offen“, freut sich Bittermann.



Sein Mietvertrag für das Restaurant, das im ehemaligen (dann umgebauten) Schulgebäude untergebracht ist, läuft noch 10 Jahre. „In 5 bis 6 Jahren gehe ich in Ruhestand. Die nächsten zwei Jahre brauche ich mich nun nicht um einen Nachfolger kümmern“, so der Gastronom erleichtert. Die Suche sei auch schwer: „die steigenden Preise, Kredite – da überlegt man es sich dreimal, ob man sich selbstständig macht“, so Bittermann.

