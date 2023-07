Fundament für neue Containerklasse in Sommerein fertig

Wie die NÖN bereits berichtete, muss aufgrund der Anmeldungen für das nächste Schuljahr 2023/2024 eine zweite „Containerlandschaft“ für eine weitere erste Volksschulklasse errichtet werden.

Die insgesamt sieben Container von der Firma „Containex“ umfassen dabei den Klassenraum, Sanitärräume, Garderoben und ein LehrerInnenzimmer. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 120.000 Euro. Die Betonierung des Fundaments und die diversen Strom-, Wasser- und Internetanschlüsse sind bereits abgeschlossen.

Das Mobiliar, inklusive elektronischen Geräten, wie etwa Beamer und Laptops sind bereits bestellt und befinden sich in der Lieferung. Während der Bauarbeiten werden diese in anderen Räumlichkeiten zwischengelagert. Alles in allem belaufen sich die Kosten für diese Übergangslösung auf rund 190.000 Euro. Bürgermeister Karl Zwierschitz (SPÖ) erklärt: „Es ist eine sinnvolle Investition, denn die Container werden, sobald die neue Volksschule errichtet ist, unseren Vereinen und Veranstaltungen der Gemeinde zugutekommen“. Der Zeitplan soll eingehalten werden können. „Ich bin mir sicher, dass einem geregelten Schulstart nichts im Weg stehen wird“, erklärt Zwierschitz.

Bezüglich des erwähnten Neubaus der Volksschule befindet man sich noch in der Planungsphase. Ebenso steht eine neuerliche Erweiterung des Kindergartens bevor.