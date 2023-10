SPÖ Bad Deutsch-Altenburg lud zum Eierspeis-Essen

Die SPÖ Bad Deutsch-Altenburg veranstaltete am Samstag ihr traditionelles Frühstück mit Eierspeise, Kaffee und Kuchen auf dem Hauptplatz des Kurortes. Bürgermeisterin Petra Wagener und ihr Team freuten sich über zahlreiche Gäste, darunter den SPÖ-Bezirksvorsitzenden Jürgen Maschl und die Vorsitzende der SPÖ-Frauen im Bezirk, Silvia Kumpan-Takacs, die gleich die Möglichkeit nutzte, die aktuellen Anliegen der SPÖ-Frauen vorzustellen. „Wir möchten auf unsere Kampagne zum Equal-Pay-Day in Niederösterreich aufmerksam machen, der heuer auf den 29. Oktober fällt“, so Kumpan-Takacs. Gerade in Zeiten der Teuerung brauche es Maßnahmen, um die Lohnschere zwischen Männern und Frauen zu schließen. Karin Krakhofer überbrachte die Grüße der Landesvorsitzenden der SPÖ-Frauen, Elvira Schmidt, an die neue Bürgermeisterin Petra Wagener. Ebenfalls vorbeigekommen waren unter anderem Zwölfaxings Bürgermeisterin Astrid Reiser, aus Hainburg Stadtrat Thomas Graf und Gemeinderätin Alexandra Palenik, und Gemeinderätin Sylvia Schneider aus Petronell-Carnuntum (alle SPÖ).