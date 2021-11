Bombendrohung in Bruck: Verdächtiger verhaftet

Die Polizei wurde heute Vormittag in die Lagerstraße alarmiert: vor dem Haus Nummer 5 drohte ein Mann eine Bombe zu zünden. Tatsächlich hatte er eine Flasche in der Hand, diese habe aber kein explosives Material enthalten, wie Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion NÖ erklärt. Die Hintergründe der Drohung sind noch unklar. "Noch wissen wir nicht, wer der Verdächtige ist. Er wurde festgenommen, die Ermittlungen laufen", so Baumschlager.